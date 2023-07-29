الزراعة: النحل القزم القادم من الهند غير مضر.. ويمكن الاستفادة منه اقتصاديا

كشف الدكتور محمد فتح الله، رئيس قسم تربية النحل بمركز البحوث الزراعية، حقيقة ظهور نوع غريب من النحل في مدن شرق القاهرة يطلق عليه «القزم»، وما يتسبب فيه من أضرار على البيئة وثروة النحيل في مصر، مؤكّداً عدم وجود ضرر تمّ تسجيله عالمياً على البيئة أو طوائف النحل التي تعيش في مصر وعلى الإنسان.

الموطن الأصلي للنحل القزم

أوضح رئيس قسم تربية النحل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك نوعان من النحل المستأنث تنتشر في العالم وهي النحل الغربي والشرقي «الهندي»، وهناك نوع بري يعيش في دول جنوب شرق آسيا وهو النحل القزم، لكن بسبب التغيرات المناخية بدأ هذا النوع في الهجرة من الشرق إلى الغرب، ومن دول جنوب شرق آسيا مروراً بشبة الجزيرة العربية حتى وصل إلى مصر وهو يعيش في الجبال وعلى الشجر وفي المدن السكنية وفي دولة عمان والمملكة العربية السعودية يتمّ استغلاله اقتصاديًا في إنتاج ما يعرف بالعسل البري الذي يتعدى سعره النحل التقليدي.

أضاف أنَّ من فوائده التي ثبتت علمياً أنَّه أحد أقوى أنواع الملقحات الطبيعية القوية وله نشاط على 120 نوعًا من النباتات، ويمتاز بقدرته على النشاط في درجات حرارة متفاوتة ما بين 10 درجات، ويستطيع أن يعيش في درجة حرارة تنخفض إلى 15 وترتفع حتى 50 درجة مئوية، بينما لا يستطيع النحل التقليدي أن ينشط إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 50 انخفضت عن 15 درجة مئوية، إذا فهو مقاوم للإجهاد الحراري بكل أشكاله.

وتابع: «يستطيع أن يكون ملقح قوي في المشروعات الزراعية الكبرى التي تحدث في الدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات، فهو يستطيع أن ينشط في المناطق القاحلة والجافة ويمكنه أن يزور العديد من الممالك النباتية لتخصيبها كبديل للنحل التقليدي غير المتوفر في تلك المشروعات، وهو مقاوم للأمراض التي يتأثر بها النحل التقليدين وينادي العالم بإكثاره في الطبيعة».

هل يوجد ضرر من النحل القزم على الأنسان؟

وأكّد «فتح الله» عدم وجود ضرر من النحل القزم على الإنسان، إذ لا يميل للسلع كالنحل التقليدي، وكل أربع نحلات مقزمة تساوي لسعة واحدة من النحل الطبيعي، ولا ينقل أي أمراض، كما أنَّه تمّ نشر 4 آلاف بحث علمي عن النحل القزم، وجميعها تؤكّد أنَّه لا يحمل أمراضًا تصيب الإنسان ولا ينقلها للنحل الطبيعي، ولا يسبب مشاكل للبيئة، وهو كثير الترحال ويطلق عليه النحل البدوي، والمطالب بمكافحته سوف تتسبب في خلل للتوازن البيئي، وهي تشبه تلك التدخلات المعروفة عالميًا في دول عديدة وتسببت تاريخيًا في خلل بيئي أدى لخسائر كبيرة.

متى تمّ تسجيل النحل القزم في مصر؟

وأشار إلى أنَّه تمّ تسجيله في مصر عام 2015، ومنذ ذلك الحين لم يسجل أي ضرر له على البيئة أو طوائف النحل في البيئة المصرية، وسبب تواجده في المدن السكنية أن حجمه صغير لذا يستطيع أن ينشط جيدا على الأزهار صغيرة الحجم التي تتواجد في تلك المناطق، و وقتها تم دراسته علمياً داخل قسم بحوث النحل، وتمّ الاتفاق على أنَّه غير ضار بيئياً، ويتمّ البحث في كيفية الاستفادة منه بدلًا من مكافحته فقد ثبت بالبحث العلمي أنَّه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وسعره في بعض الدول العربية أعلى من التقليدي.

مقاطع فيديو تروّج لخطورة النحل القزم؟

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لظهور خلايا للنحل القزم في مدن شرق القاهرة، تشير إلى اضرار كبيرة يتسبب فيها النحل للإنسان وانتشاره بشكل كثيف في المناطق السكنية في المدن الجديدة، محذرة من أضرار كبيرة سوف يتسبب فيها لثروة النحل في مصر، وهو ما نفاه مركز البحوث الزراعية.