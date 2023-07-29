شاطئ النخيل يستعيد رونقه ويستقبل آلاف المصطافين يوميا.. التذكرة بـ 10 جنيهات

يشهد شاطئ النخيل بغرب الإسكندرية زحاما شديداً بعد إعادة افتتاحه، إذ يعتبر من أكبر شواطئ مصر من حيث المساحة بطول ساحل البحر حيث يصل إلى 1800 متر، وعرض المساحة الشاطئية التي تصل إلى 200 مترا تقريباً، ويستقبل نحو 15 ألف مصطاف يومياً، مابين رواد وساكني منطقة 6 أكتوبر، التي يتواجد فيها الشاطئ وبين زوار الإسكندرية من المصطافين إلى جانب رحلات اليوم الواحد.

تذكرة الدخول 10 جنيهات

ويقول محمد أبو شامة مستأجر الشاطئ، أنه تنفيذ لقرارات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فقد جرى تحديد تذكرة دخول الشاطئ وهي 10 جنيهات، شاملة كرسي وشمسية وترابيزة واستخدام الحمامات، ووحدات خلع الملابس مجاناً، ونظراً لتوافر احتياجات المصطافين، وانخفاض الأسعار يستقبل الشاطئ حوالى 15 ألف مصطاف يومياً يزيدون فى أيام العطلات ورحلات اليوم الواحد وبناء على قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتم خصم 50% لأعضاء جمعية أكتوبر ساكني المدينة.

أصبح آمناً

وأوضح غريب الشيخ أحد المواطنين، أن شاطئ النخيل كان يسمي بـ«الموت»، وجرى غلقه لمدة 3 سنوات، وحضرت اليوم بأسرتي بعد توفير وسائل الأمان وتحديد الأماكن الخطرة بأحبال حتى لا يقترب منها مرتادو الشاطئ، وأصبح الشاطئ اليوم آمنا، وأرى عددا كبيرا من الغطاسين وعمال الإنقاذ لتأمين أرواح المواطنين مما جعلنا نعود إلى الشاطئ.

مراقبة مستمرة

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إلى أن الإشراف ومراقبة شاطئ النخيل تتم على مدار اليوم، مع منع نزول البحر في غير الأوقات المسموح بها، والتنبيه على مستأجر الشاطئ بوضع حراسة ليلية لمنع تسلل الشباب في جنح الظلام مما كان يعرض بعضهم للغرق.