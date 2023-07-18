«السياحة والمصايف» بالإسكندرية: طرح 52 كابينة في ستانلي للإيجار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية طرح 52 كابينة ستانلي بالطابق الثاني العلوي؛ للإيجار بنظام المزايدة العامة العلنية للجمهور، والتي ستعقد غدا الأربعاء.

خطوات الحصول على كابينة

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن » إن الحصول علي كابينة بشاطئ ستانلي سيكون كالتالي:

أولا: شراء كراسة الشروط قيمتها 299 جنيها، من إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية، وسداد التأمين المؤقت 3000 جنيه، وتقديم المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط.

ثانيا: سعر الكابينة يتحدد بناءً على الوصول لأعلى سعر في المزايدة.

ثالثاً: سداد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وهو عبارة عن نسبة 10% من القيمة الإجمالية لإيجار الكابينة لمدة ثلاث سنوات، وذلك عن طريق تحويل التأمين المؤقت الى تأمين نهائي أو استكماله فى حاله ماكان التأمين النهائي أكبر من 3000 جنيه قيمة التأمين المؤقت.

رابعًا: سداد قيمة إيجار السنة الأولى مضاف إليه مبلغ 1200 جنيه مصروفات الخدمات (استهلاك الكهرباء + المياه).

خامسًا: يتم تسليم الكابينه استخراج الكارنيهات للدخول من مقر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتة التنفيذية.