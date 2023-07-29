تقديم 171 ألف خدمة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» خلال يوم واحد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 171 ألفا و285 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، أمس الجمعة، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 8 آلاف و755 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة - فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 21 ألفا و15 زيارة.

مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

وأضاف «عبدالغفار»، أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ410 أطفال، فيما قدمت 32 ألفًا و892 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 3 آلاف و232 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و653 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ4 آلاف و751 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 5 آلاف و532 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 5 آلاف و566 مواطنا.

عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة

وتابع «عبدالغفار»، أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 14 ألفا، و305 منتفعات، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 81 ألفا، و142 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 48 ألفا و688 طفلا.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 43 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».