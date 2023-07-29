رئيسة وزراء صربيا تودع رئيس النواب في ختام زيارته الرسمية إلى «بلجراد»

توجهت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، إلى مقر إقامة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية صربيا والتي استغرقت يومين.

«جبالي» يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الصربية

شهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إذ التقى برئيس الجمعية الوطنية الصربية، كما التقى برئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، وإيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي.

تدشين «شارع مصر» بالعاصمة الصربية

شارك المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في الاحتفالية التي اُقيمت لتدشين «شارع مصر» بالعاصمة الصربية بلجراد.