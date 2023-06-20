حنفي جبالي: ندعو الأشقاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الوطنية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ هناك تاريخ طويل ومُمتد وراسخ بين مصر وليبيا، قوامه الأساسي الأخوة والتكاتف ووحدة المصير، وهو النهج الذي تستند إليه القيادة السياسية المصرية خلال تقديمها أشكال دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا.

وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على خلفية زيارته لمجلس النواب الليبي أمس، أنّه في إطار حرص مجلس النواب المصري على تأدية دوره الفعال والرائد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في مُحيطها العربي، وهو الدور الذي يأتي في إطار المقاربة المصرية الشاملة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي، شاركنا على رأس وفد من مجلسكم المُوقر في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو إستعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها.

وأوضح جبالي، أنّه نقل دعم نواب البرلمان المصري الصادق إلى الأشقاء الليبيين، وأكد خلال كلمته أنّ الزيارات تأتي في إطار تاريخ طويل ومُمتد وراسخ بين مصر وليبيا، قوامه الأساسي الأخوة والتكاتف ووحدة المصير، وهو النهج الذي تستند إليه القيادة السياسية المصرية خلال تقديمها أشكال دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا، حيث لم ولن تألوا الدولة المصرية جُهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هُويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم وبناء مؤسسات الدولة الليبية ورفض التدخلات الخارجية.

وأكمل: «أعربنا خلال زيارتنا عن دعمنا الراسخ لمجلس النواب الليبي ودوره في قيادة الحوار الليبي – الليبي، باعتباره السلطة المُنتخبة من جانب الشعب الليبي. ودعوت الأشقاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الليبية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة الليبية، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقا للهدف المنشود الذي نرجوه جميعا، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة ووضعها على مسار التنمية والبناء بما يُحقق الرخاء للشعب الليبي الشقيق، حفظ الله مصر والأمة العربية من كل سوء».