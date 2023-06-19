عقيلة صالح لـ«القاهرة الإخبارية»: حنفي جبالي أول رئيس برلمان عربي يزور «النواب الليبي»

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّه تحدث مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري عن ملاحظاته على اتفاق 6+6، مشددًا على أن مجلس النواب الليبي يصدر القوانين: «تسلمنا اليوم النسخة الأصلية من المخرجات وسندرسها في المجلس بعد العيد، وسيصدر قانون الانتخابات، ولدينا ملاحظات قد تكون فنية وتنظيمية لن تؤثر في الجوهر».

أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب الليبي

وأضاف «صالح»، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة رئيس المجلس النواب المصري لمجلس النواب الليبي تاريخية، إذ إنه أول رئيس برلمان عربي يزور البرلمان: «هذا الدعم سيسمعه كل العالم، ومصر تدعم ليبيا، وما قلناه في هذا الصدد اليوم لم يكن عملا سياسيا أو مجاملة لمصر، لكن مصر التاريخ والحضارة ولها منا كل التحية والتقدير».

الدعم المصري لليبيا

وعن الدعم المصري غير المشروط لبلاده، والمختلف قياسا بباقي أشكال التدخل، أكد رئيس مجلس النواب الليبي: «الكثير من الدول لديها مصالح وصلت إلى درجة من يحكم ليبيا؟ ولكن، لم نسمع مرة واحدة من المصريين من يحكم ليبيا أو من يكون رئيس وزراء ومن يكون وزيرا في ليبيا؟ لم نسمع من مصر إلا دعم ليبيا حفاظا على وحدتها واستقلالها وكرامة الليبيين».