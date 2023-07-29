سقوط أجزاء من «بلكونات» عقار في المنتزه أول بالإسكندرية دون إصابات

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه تم التحرك الفوري لإزالة ومعاينة موقع تساقط أجزاء خرسانية من بلكونة عقار بشارع جابر النقاش المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة سيدي بشر بحري.

حواجز خشبية لحماية المواطنين

وأضاف رئيس الحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن وحدة الإزالة الفورية والمهندس النوباتجي توجهت على الفور لعنوان البلاغ، وبالمعاينة على الطبيعة تبين سقوط أجزاء من بلكونة الدور الثاني، وبلكونة الدور الثالث، وتم عمل حواجز خشبية لحماية المارة بمعرفة وحده الإزالة الفورية لحين إزالة الأجزاء المعلقة لحماية أرواح المواطنين والمارة بالشارع وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.

إبلاغ قسم المنتزه أول

وأشار رئيس حي المنتزه أول، أن الحي يتابع بشكل مستمر، وتتحرك الإدارات المختصة على الفور لأي بلاغ، خاصة ما يهدد أرواح المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ قسم شرطة المنتزه أول لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد مالك العقار وسكان الشقق التي انهارت بها البلكونات لتقاعسهم عن ترميمها، كما تم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وإصدار القرار المناسب له.