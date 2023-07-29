عاجل.. تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم.. عيار 21 بكام؟

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2155 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1959 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.

استقرار الأسعار المحلية

في حين شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، ولامس مستوى 2160 جنيهًا واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1959 دولارًا.

أسعار الذهب العالمية

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية في تعاملات أمس الجمعة، بعد أن أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي انخفاض التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 0.2٪ على أساس شهري، ما يعزز من فرص إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي.