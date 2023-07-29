أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض عيار 21 ببداية التعاملات الصباحية

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29-7-2023، مع بداية التعاملات الصباحية بعد استقراراها أمس، وجاء عيار 21 بـ2155 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 2463 جنيها للجرام الواحد، بعد فترة من التقلبات في سعر المعدن الأصفر، تزامنت مع موجة تراجعات كبيرة مؤخرا خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين على مدار الساعة، ووفق آخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك بـ2463 جنيهًا، واستقر عند آخر سعر له أمس، وفق أسعار الذهب اليوم في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند نحو 2155 جنيهًا للجرام، وفق أسعار أسعار الذهب اليوم في مصر، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 1847 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و240 جنيها، وفق تحديثات الأسعار الأخيرة اليوم.

وحققت أسعار الذهب، هبوطا كبيرا منذ بداية الشهر الحالي، وهو ما مثل فرصة كبيرة للراغبين في الشراء بسعر متدني، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات، بسبب انخفاض الطلب بشكل كبير في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، داخل محلات الصاغة المصرية، متراجعة مقارنة بآخر سعر سجلته أمس، دون إضافة أسعار المصنعية وهامش الربح.