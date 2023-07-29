سعر جرام الذهب.. لو نازل تشتري اعرف بكام النهاردة

شراء المشغولات الذهبية بكافة أنواعها يتجه له البعض لادخار الأموال باعتبار الذهب الملاذ الآمن في الوقت الراهن وتحديدًا عيار 21 والجنيه الذهب والسبيكة.

ووفق محلات الصاغة بمنطقة الدقي، فإن سعر سبيكة ذهب 1 جرام سجل 2963.84، فيما سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام نحو 7072.80، سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام نحو 14010.89، سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام نحو 27,698.45، سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام نحو 55,019.67، وسعر سبيكة الذهب أوقية نحو 81,841.77 جنيها.

سعر السبيكة الذهب اليوم

وسجلت سبيكة الذهب نصف أونصة نحو 42,866.28، سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة نحو 85,313.53، وسعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام نحو 136,606.14، وسعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام نحو 272,673.41، وسعر سبيكة الذهب اليوم تولة نحو 32,306.91 حنيها، سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو نحو 2,713,262.08، وسعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو نحو 1,359,056.00.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت كالتالي:

الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2,451 والشراء 2,463.

الذهب عيار 22 اليوم للبيع 2,247 والشراء 2,258.

الذهب عيار 21 اليوم للبيع 2,145 والشراء 2,155.

الذهب عيار 18 اليوم للبيع 1,839 والشراء 1,847.

الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1,430 والشراء 1,437 .

الذهب عيار 12 اليوم للبيع 1,226 والشراء 1,231.

سعر الأونصة اليوم للبيع 76,239 والشراء 76,595.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 17,160 والشراء 17,240.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,451,429 والشراء 2,462,857.