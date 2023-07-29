تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت

تراجعت أسعار الذهب في بداية التداولات الصباحية اليوم السبت، مقارنًة بأسعار نهاية التعاملات المسائية أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام إلى 2155 جنيها، مقابل 2160 جنيها في نهاية التعاملات المسائية أمس.

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2463 جنيها للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2155 جنيها، وعيار 18 بسعر 1847 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفا و240 جنيها.