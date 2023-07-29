وضع حجر أساس كلية الطب في جامعة مطروح (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة في جامعة مطروح، منذ قليل، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ورؤساء الجامعات المصرية، في صرح تعليمي كبير وجديد، وسط منشآت حديثة جري افتتاحها من مدرجات تعليمية للدراسة، ومبان إدارية ومباني تعليمية وبنية تحتية وخدمات للطلاب.

وضع حجر أساس كلية الطب بجامعة مطروح

وأشاد محافظ مطروح، اليوم السبت، بجهود الارتقاء وتطوير منشآت جامعة مطروح لتكون صرحاً علمياً وتعليما وتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استكمال أعمال التطوير، بما تضمه من عدد 11 كلية، إضافة إلى افتتاح عدد من المنشآت الجديدة وما تضيفه من خدمات تعليمية جديدة بجانب وضع حجر أساس مباني كلية الطب بجامعة مطروح.

خدمة المجتمع المحلى

وأهدى محافظ مطروح درع المحافظة خلال اجتماع مجلس الجامعات للاستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجهود الوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي خاصة جامعة مطروح، وخدمة المجتمع المحلى مع اختيارها لانعقاد المجلس الاعلي للجامعات على أرضها لأول مرة، واستضافة رؤساء الجامعات المصرية بما يؤكد دور ذلك الصرح التعليمى الكبير على أرض مطروح.

كما أشاد محافظ مطروح في بيان بجهود كليات جامعة مطروح، والمشاركة الفاعلة للطلاب خلال الأعمال التنظيمية خلال استقبال ضيوف المحافظة والظهور الحضاري المشرف لمحافظة مطروح.