جامعة مطروح: لا توجد كليات جديدة في تنسيق 2023.. ولدينا 10 كليات حاليا

أكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الاستعداد لتنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها «الأعلى للجامعات»، موضحاًَ أن الجامعة نجحت خلال الفترة الماضية فى الارتقاء ببرامجها ونظم الدراسة بها.

وأضاف «النجار» فى حوار لـ«الوطن»، أن الجامعة تسير فى طريق إنشاء المستشفى الجامعى وتنتظر الموافقة على إنشاء كلية الطب، وذلك بعد التطوير الشامل للبنية التحتية والتكنولوجية والعلمية، مشيراً إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة فى التعليم الجامعى منذ ثورة 30 يونيو.

وأوضح أن الحاضنة التكنولوجية «نماء» تخدم الأفكار المجتمعية ويتم تبنيها من الجامعة وكتابة دراسة الجدوى والتنفيذ، كما تشارك الجامعة بدور فعال فى مبادرة «حياة كريمة».. وإلى نص الحوار:

ما أبرز الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023؟

- أنهينا كافة التجهيزات الخاصة بأعمال التنسيق ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات 2023، بكليات التربية النوعية والتربية الرياضية، ووضعت الجامعة خطة لاستقبال الطلاب وتوفير وتذليل كافة العقبات تجاههم، والجامعة قامت خلال الفترة الماضية بعمل تحديث شامل للبنية التحتية والتكنولوجية والعلمية التى تسهم فى تطوير العملية التعليمية.

هل هناك كليات جديدة ستنضم لتنسيق الجامعات 2023؟

- لا توجد فى تنسيق الجامعات كليات جديدة سيتم ضمها خلال العام الجامعى المقبل، والجامعة تضم حالياً 10 كليات هى الزراعة الصحراوية - الطب البيطرى - التمريض - السياحة والفنادق - رياض الأطفال - تربية رياضية بنين - علوم بترول وتعدين - وتربية نوعية - والآثار واللغات - والحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وماذا عن الحرم الجامعى الجديد؟

- نعمل حالياً على قدم وساق للانتهاء منه فى أسرع وقت والانتقال إليه، حيث وصلت نسب الانتهاء من الإنشاءات 80% للمبانى التعليمية، ومن المقرر أن يتم افتتاحه فى أسرع وقت، وأتوقع بعد التوسعات التى يجرى العمل بها بمختلف القطاعات، مضاعفة قوة الجامعة وطاقتها الاستعابية بمختلف الكليات.

ماذا عن المستشفى الجامعى ومخطط إنشائه؟

- نحن فى طريق إنشاء المستشفى الجامعى وننتظر بالتزامن معه الموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى.

وماذا عن دور الجامعة المجتمعى والتوعوى لمجتمع محافظة مطروح؟

- الجامعة تقوم بدور فعال فى تنمية محافظة مطروح، من خلال مكتب التايكو لخدمة المجتمع ومكتب ريادة الأعمال لخدمة المجتمع، وهناك الحاضنة التكنولوجية «نماء» التى تقوم بخدمة الأفكار البازغة التى تصدر من المجتمع ويتم تبنيها من الجامعة وكتابة دراسة الجدوى والتنفيذ بما يصب فى صالح المجتمع، والجامعة لها دور فعال فى المشاركة بمبادرة «حياة كريمة» فى مختلف المجالات من زراعية وتمريضية أو بيطرية، بجانب الاشتراك مع جامعتى الإسكندرية والمنصورة فى القوافل الطبية من خلال كلية التمريض.

والجامعة تقوم بإرسال القوافل البيطرية أول كل شهر للقرى التى تحتاج إلى رعاية، بجانب توعية المواطنين وتقديم العلاج المجانى، وتشترك فى مبادرة محو الأمية، وحققنا أرقاماً متميزة فى محو أمية الطلاب، والجامعة لها دور فى مبادرة صنايعية مصر لمختلف فئات المجتمع، بجانب جامعة الطفل ودورها فى بناء الإنسان واستقبال الطلاب بمختلف مراحلهم العمرية.

الدولة وفرت أنماطاً تعليمية جديدة

الدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة ومنذ 30 يونيو أحدثت طفرة كبيرة فى التعليم الجامعى، ما بين تطوير المنشآت القائمة والإتاحة من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية الجديدة، بجانب التوسع فى قاعدة الحماية المجتمعية ودعم التعليم المجانى بمختلف المستويات، وتوفير أنماط تعليمية جديدة لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية.