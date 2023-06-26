مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد مجلس جامعة مطروح في جلسته الرابعة والستين، اليوم الاثنين، نتائج الفصل الدراسي الثاني بكليات الطب البيطري والزراعة الصحراوية والبيئية والسياحة والفنادق والآثار واللغات والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية.

اجتماع مجلس جامعة مطروح

وعُقد مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، وأحمد حبون، عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

وفي مستهل المجلس رحب رئيس جامعة مطروح باللواء خالد شعيب، وأعضاء المجلس، مهنئًا الحضور بيوم التروية وعيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار.

كما هنأ الدكتور مصطفى النجار، الحضور بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مشيدًا بما تحقق من إنجازات عظيمة ومشروعات عملاقة في كافة ربوع البلاد، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

خدمة المجتمع المحلي

ومن جانبه هنأ محافظ مطروح أعضاء المجلس بعيد الأضحى المبارك، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، متمنيًا دوام السلام والأمن والازدهار لوطننا وللعالم.

النهوض بقطاع الصحة

وأشاد رئيس جامعة مطروح بدور الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح؛ لجهده الدؤوب في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة، كما أشاد بدور الدكتور محمود عباس والعمداء وجميع القائمين على أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مثمنًا جهودهم التي ساهمت في خروجها بتلك الصورة المشرفة، متمنيًا دوام التقدم والرقي للجامعة وكافة منسوبيها، ودوام التقدم والنجاح لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات.

تعاون جامعتي مطروح وأفييرو

وأشار رئيس الجامعة في بيان، إلى أن بروتوكول التعاون بين جامعة مطروح وجامعة أفييرو بالبرتغال والذي يتضمن الموافقة على الدرجات المزدوجة بين الجانبين، مستعرضًا ما تم إنجازه خلال الزيارة وسبل التعاون بين الجامعتين.

تأهيل معلمي العلوم والرياضيات

ووافق المجلس على مقترح مركز الخدمات التربوية بكلية التربية لدورة تأهيل معلمي العلوم، ودورة تأهيل معلمي الرياضيات بمدراس اللغات والتجريبية بمطروح باللغة الإنجليزية المستوى الأول والثاني، وكذلك دورة تأهيل معلمي اللغة الإنجليزية غير المتخصصين بمدراس التعليم العام الإعدادي والثانوي، وذلك كأحد الأنشطة التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.