مجلات جامعة مطروح العلمية تحصد أعلى تقييم من «الأعلى للجامعات»

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، إن المجلات العلمية التي تصدرها كليات الجامعة مستمرة في تحقيق تقدمها في التصنيف الصادر من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023.

مجلة الزراعة الصحراوية تحصد تقييم 7/7

وأوضح الدكتور إبراهيم أباظة عميد الكلية استمرار حصول مجلة الزراعة الصحراوية والبيئية على تقييم 7/7 لهذا للعام من المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى أن المجلة تهتم بنشر الأبحاث المحكمة في المجالات البيولوجية، البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، التي تحدث في قطاعات الزراعة، ويتم نشرها على منصة بنك المعرفة المصري، وتهتم بنشر كل ما يتعلق بالموضوعات والاتجاهات المستقبلية المؤثرة في قطاع الزراعة الصحراوية والبيئية.

مجلة السياحة والفنادق

وأكدت الدكتورة لمياء مصطفى عميدة الكلية، في بيان لها أن المجلة العلمية لكلية السياحة الفنادق، حصلت علي تقييم 7، وهو التقييم الأعلى للمجلات المصرية، مضيفًا أن المجلة تنشر أبحاث محکمة في مجال السياحة والضيافة والتراث والإرشاد السياحي، وتقبل الأبحاث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتنشر الموضوعات التي لها علاقة بقضايا معاصرة تؤثر على السياحة والضيافة و التراث.

رفع ترتيب التصنيفات الدولية

وذكر رئيس جامعة مطروح ضرورة الاهتمام بالمجلات العلمية في شتى المجالات، بهدف المساهمة في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، بالإضافة لتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين.

وهنأ «النجار»، وعمداء الكليتين والوكلاء، وهيئة تحرير المجلات العلمية، وأعضاء هيئة التحكيم، على مجهودهم المشرف متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.