محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إقامة بطولة الجمهورية للشركات

بحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، استعدادات إقامة بطولة الجمهورية للشركات بالمحافظة.

فعاليات رياضية متعددة

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشٱت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

استعداد مبكر لاستضافة بطولة الشركات

كما أشار محافظ بورسعيد إلى أن بورسعيد تحقق نجاحا كبيرا كل عام في تنظيم واستقبال البطولة، مشيرا أنه وجه بالاستعداد المبكر لاستضافة البطولة التي تضم ٱلاف اللاعبين من جميع أنحاء الجمهورية.

كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع الاتحاد العام للشركات لتنظيم البطولة والخروج بها على أعلى مستوى

يذكر أن بطولة دوري الشركات تقام سنويا في كل عام في محافظة بورسعيد وتحقق نجاح كبير في مجال الرياضة تحت رعايةالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة