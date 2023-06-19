انطلاق بطولة الشركات لكرة القدم الخماسية في دورتها الخامسة بالإسكندرية

افتتح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بطولة كرة القدم الخماسية في دورتها الخامسة بمدينة الإسكندرية حتى يوم 23 يونيو 2023، وذلك تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حرصا من الشركة القابضة على مواصلة دعم الرياضة بالشركات التابعة، وبناء جسور التواصل بين العاملين في مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

الحفاظ على الروح الرياضية

وبحسب بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، فإن كلمة الافتتاح ألقاها المهندس ممدوح رسلان، وجه فيها التحية للحاضرين من جميع الشركات، متمنيا لهم التوفيق، والحفاظ على الروح الرياضية، والتحكم في النفس، والبعد عن التعصب، والحفاظ على العلاقة الطيبة بين اللاعبين وبعضهم سواء على أرض الملعب أو خارجه، موجها التحية لشركتي مياه الإسكندرية وصرف الإسكندرية على حسن الاستضافة.

رئيس المياه: البطولة تزيد أواصر المحبة

وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، أن المباريات ستكون على مستوى عالٍ من الروح الرياضية والأخلاق الحميدة، قائلا إن الهدف الأساسي من إقامة هذه الدورات هي زيادة أواصر المحبة والود بين أبنائنا من الشركات التابعة.

كما ألقى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، كلمة أعرب فيها عن شكره للمهندس ممدوح رسلان والقائمين على البطولة، ورحب بالفرق المشاركة، متمنيا لهم التوفيق والحفاظ على روح المودة والمحبة بينهم.