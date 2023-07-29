مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بشاطئ الأصيل في مرسى مطروح

لقي شاب مصرعه غرقا في شاطئ الأصيل بمدينة مرسي مطروح، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى انتشال الجثة من داخل الشاطئ، ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق شاطئ الأصيل في مطروح

واستقبل اليوم، مستشفى مطروح العام ضحية حادث غرق شاطئ الأصيل، وهو «و. م.» 24 سنة من مطروح، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، وإيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع حادث غرق شاطئ الأصيل في مرسى مطروح وجاري المعاينة وسماع أقوال شهود العيان، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.