غرق مراهق في شاطئ كليوباترا غربي مدينة مرسى مطروح

لقى شخص مصرعه غرقا في شاطئ كليوباترا، غربي مدينة مرسي مطروح، عصر اليوم الثلاثاء، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

ضحية حادث غرق شاطئ كليوباترا بمطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم، ضحية حادث غرق شاطئ كليوباترا في مطروح، ويدعي مروان محمد بيومي، 15 سنة، من السويس، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة، من خلال مفتش الصحة، كما جرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح، إلى موقع حادث الغرق، وجارِ المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.