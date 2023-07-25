غرق شاب أثناء الاستحمام بشاطئ «الأبيض» في مرسى مطروح

لقي شاب مصرعه إثر وقوع حادث غرق في شاطئ الأبيض غرب مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصرع شاب غرقا

واستقبل، اليوم الثلاثاء، مستشفى مطروح العام، ضحية حادث غرق شاطئ الأبيض، ويدعى أحمد السيد فوزي، 21 سنة من طنطا، عقب غرقه في أثناء الاستحمام بالشاطئ، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، ونقلها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الوقوف على أسباب وقوع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح، إلى موقع الحادث في شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وسؤال شهود العيان والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.