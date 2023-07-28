غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة أثريات فاضل بالبحيرة

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة التبطين المتفرع من ترعة أبو دياب الأوسط بقرية أثريات فاضل بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق طالب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة طالب إثر غرقه بترعة أثريات فاضل بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وتبين وفاة طالب يدعى محمد أحمد القفاص، 12 سنة، مقيم بقرية صفط الحرية أثناء الاستحمام، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.