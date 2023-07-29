أسعار المانجو اليوم السبت في سوق العبور.. تبدأ من 9 جنيهات

شهدت أسعار المانجو اليوم السبت، في مصر بسوق العبور استقرارا ملحوظا، وتتميز المانجو المصرية بنكهتها الحلوة وطعهما المميز، ويعتبر موسم المانجو في مصر واحدًا من أهم المواسم الزراعية في البلاد، إذ تشهد إقبالا كبيرا على المستوى المحلي والعالمي.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

واستقرت أسعار المانجو اليوم السبت، في مصر بسوق العبور، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

استقرار أسعار المانجو

شهدت أسعار المانجو اليوم بسوق العبور استقراراً، إذ يتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 15 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 16 إلى 30 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 12 إلى 18 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 15 إلى 21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور ما بين 15 إلى 21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو فونس ما بين 15 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الفص ما بين 30 إلى 60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 9 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو بيض العجل ما بين 14 إلى 20 جنيها.

أسعار المانجو اليوم في مصر

ويتراوح سعر كيلو مانجو دبشة ما بين 14 إلى 20 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو مانجو صديقة ما بين 15 إلى 21 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو مانجو جولك ما بين 15 إلى 21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو سنارة ما بين 14 إلى 20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو تومي ما بين 12 إلى 20 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو مانجو كيت ما بين 12 إلى 20 جنيها.