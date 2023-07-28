أسعار المانجو اليوم في سوق العبور.. تبدأ من 9 جنيهات

استقرار ملحوظ سجلته أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور نتيجة لوفره السلعة التي يقبل الكثير على شرائها خلال تلك الفترة لتخزينها أو اعدادها عصائر وحلوى، حيث تشهد شهور الصيف إقبال عدد كبير من المواطنين على شراءها، فيما سجلت أسعار المانجو اليوم، استقرارا.

ووفق المعلن في سوق العبور، جاءت أسعار المانجو اليوم الجمعة، وفق التقرير التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ والمتعلقة بنشرة أسعار السلع، هي كالتالي:

أسعار المانجو اليوم الجمعة في سوق العبور

- سعر الكيلو المانجو كيت من 12 إلى 20 جنيها.

- سعر الكيلو المانجو الهندي من 15 الى 21 جنيها.

- سعر الكيلو المانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو من 15 إلى 22 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو فونس من 15 إلى 25 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو تيمور من 15 إلى 21 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو زبدية من 12 إلى 18جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو فجر كلان من 14 إلى 20 جنيهًا.

- فيما سجلت أسعار المانجو اليوم من نوع الفص من 30 إلى 60 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو بيض العجل من 14 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الكيلو المانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وعن أسعار الفاكهة فجاءت تفاصيلها كالتالي:

- كيلو الموز المغربي من 8 إلى 12 جنيهًا.

- كيلو موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا.

- كيلو الموز المستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

- الموز الصعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

- كيلو تفاح أمريكي إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

- كيلو برقوق ياباني من سعر 20 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيهًا.

- كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيهًا.

- كيلو تين برشومي من 14 إلى 19 جنيهًا.

- كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

- كيلو كنتالوب من 6 إلى 14 جنيهًا.

- كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

- كيلو عنب بناتي اصفر من 9 إلى 15 جنيهًا.

- كيلو عنب بناتي أحمر من 9 إلى 17 جنيهًا.

- كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا.

- كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيهًا.

- كيلو عنب أسود من 9 إلى 17 جنيهًا.

- كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 30 جنيهًا.