موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يعتمدها خلال ساعات

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد انتهاء الكنترولات من مراجعة درجات الطلاب وإعلان نسب النجاح في المواد ووضع درجات الرأفة للطلاب الراسبين على حافة النجاح.

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد اعتمادها خلال ساعات، وتشهد آخر أخبار الثانوية العامة وفقا لمصادر مطلعة لـ«الوطن»:

- من المحتمل الإعلان عن النتيجة غدًا.

- نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 تتراوح بين 78 إلى 79% بارتفاع عن العام الماضي.

- يتيح موقع «الوطن» الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

وأضافت المصادر، أن مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023 قريبة من العام الدراسي الماضي 2022، مع ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي، مع حصول كل طالب على حقه كاملا في درجات المواد.

حجب نتائج بعض طلاب الثانوية العامة

وتُحجب هذا العام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الذين تمت إدانتهم بالغش، أو الشغب، إذ تمت مراجعة درجات طلاب نتيجة الثانوية العامة، دون أي تدخل بشري.