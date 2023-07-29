ماذا قال الشعراوي والأزهري عن الثانوية العامة قبل ظهور نتيجة 2023؟

اقترب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، التي ينتظرها العديد من الطلاب من أجل البدء في خطوات التحضير للحياة الجامعية، ومعرفة أي من الجامعات سوف يكمل حياته الدراسية فيها، وسط حالة من القلق والتوتر لدى الكثير من الطلاب خوفا من درجات مخيبة للآمال.

الشيخ الشعراوي عن نتيجة الثانوية العامة: مينفعش نكون كلنا دكاترة ومهندسين

العديد من الطلاب خلال مرحلة الثانوية، يكون لديه طموح بتحصيل أعلى الدرجات والدراسة في مجال معين، وإذا خاب هذا الطموح مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يصاب البعض منهم باليأس والحزن، ويستعرض التقرير التالي ما ذكره فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، في إحدى حلقاته التي تم بثها على موقع يوتيوب.

وقال الشيخ الشعراوي إن الله سبحانه وتعالى عادل في توزيع الأرزاق، ويمنح كل إنسان على قدر موهبته، كما أشار إلى أن الحصول على درجات قليلة في نتيجة الثانوية العامة، من الأمور المهمة، من أجل تحقيق التوازن في المجتمع، قائلا: «ماينفعش نكون كلنا دكاترة ومهندسين، طب والوظائف التانية مين هيشتغلها، بالرغم من أنها تبدو وظائف بسيطة، لكن لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان منقدرش نعيش من غيرها».

أسامة الأزهري: نتيجة الثانوية العامة قدر

من جانبه قال الشيخ أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر، عن هذه الحالة في إحدى لقاءته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن نتيجة الثانوية العامة هي قدر من الله عز وجل، ونصح الطلاب بألا يجعلوا هذا الباب سببا للحزن والأسى لشهور قادمة.

وأوضح الأزهري أنه في حال لم ينل الطالب على الدرجات التي كان يطمح إليها في نتيجة الثانوية العامة، لابد أن يبدأ في السعي لإدارة الأمور والبحث عن خطط بديلة للمرحلة القادمة من عمره، وعلى الوالدين مساندة أبنائهم في تلك المرحلة، وألا يكونوا مصدر زيادة حزنهم أو لومهم، بل عليهم أن يأخذوا بيد أبنائهم حتى يبدأوا من جديد.