ساعات قليلة، وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، وقد كشف وزير التربية والتعليم بأن النتيجة تمر حاليا بمراحل المراجعة والتدقيق والإعلان عن الموعد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من كافة الإجراءات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات سيتم إعلانها مطلع شهر أغسطس المقبل، وأضاف البيان أن النتيجة تمر بمراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يحقق العدالة والدقة للطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات الكترونيا من خلال رابط «الوطن» أو من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يقوم بتسجيل الاسم ورقم الجلوس ويحصل على النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال هذه الروابط

في حال دخول الطالب للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع «الوطن» يقوم بكتابة الاسم الرباعي، وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، واختيار الشعبة «علمي علوم، علمي رياضة، أدبي»، اختيار المحافظة، وضع البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ويتلقى الطالب بعدها رسالة تفيد بتفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني الذي قام بتسجيلهم في الموقع الخاص بـ «الوطن».

أما في حال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة يقوم بوضع الاسم ورقم الجلوس.