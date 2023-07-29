نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علمي وأدبي (لينك مباشر)

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس للشعبتين علمي وادبي على موقع «الوطن» يمكن من خلاله معرفة نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بمجموع الدرجات، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليوضح مصدر بالتعليم أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 أعلى من العام الماضي بمعدل يزيد عن 3%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ويمكن من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الثالث الثانوي، معرفة النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية :

- الدخول على موقع الوطن.

- إدخال رقم التليفون الخاص بالطالب.

- إدخال بيانات الطالب «الاسم رباعي، ورقم الجلوس، واختر الشعبة».

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الثالث الثانوي يتم من خلاله اختيار محافظتك.

- إدخال البريد الإلكتروني.

الشريحة الأكبر التي حصلت على مجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2023 تتراوح بين 50 % إلى 65%

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن الشريحة الأكبر التي حصلت على مجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2023 تتراوح بين 50% إلى 65%، من بين كل الشرائح الأخرى، تليها الشريحة من 70% إلى 80%، ولكن الأقل هي التي حصلت على 95% فأكثر.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ولفتت التعليم إلى أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، مؤكدة أنه سيتم اعلانها رسميًا فور الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لطلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم بسهولة عبر موقعها الإلكتروني فور اعلانها، ويمكنك معرفة النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية :

- الدخول علي نتيجة الثانوية العامة 2023 الوطن .- كتابة رقم جلوس الطالب.- اختيار الشعبة.