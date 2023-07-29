بعد الإعلان عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023.. كيف ارتفعت النتائج في 3 سنوات؟

ترتفع نسبة النجاح في الثانوية العامة، عاما تلو الآخر، خاصة منذ عام 2021 مرورا بعام 2022، وهو العام الأول الذي شهد تصحيحا إلكترونيا لامتحانات الثانوية العامة، حتى ارتفاع نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 بحوالي 3% عن العام الماضي.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

ووفقا لتصريحات مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 تتراوح بين 78 و79%، بارتفاع عن العام الماضي.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022

وفي يوم 6 أغسطس 2022، وهو أول عام تصحيح إلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ بلغت 75.04%، بتحقيق نسبة نجاح في شعبة العلوم بلغت 78.32%، وشعبة الرياضيات 81%، والشعبة الأدبية 68%، فيما كانت نسبة النجاح في الفيزياء هذا العام بلغت 83.5% والتاريخ 85%.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021

أما نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 فكانت 74%، وفقا لإعلان وزارة التعليم، حيث حققت الشعبة العلمية نسبة 76%، فيما كانت نسبة النجاح 70% للشعبة الأدبية.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

ويوفر موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، إذ يحصل الطلاب على النتيجة فور ظهورها عبر رسالة على الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، من خلال تسجيل البيانات التالية: «الاسم رباعي، رقم الجلوس، تحديد الشعبة، اختيار المحافظة، البريد الالكتروني، رقم التليفون».