نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس.. 3 روابط

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، حيث من المقرر أن يتم اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسط طمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بارتفاع المؤشرات الأولية للنتيجة، ونسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، وموعد ظهورها، وكيفية الحصول عليها فور ظهورها، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة وذويهم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

وأتاحت «الوطن» للطلاب والطالبات، 3 روابط سريعة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها، وذلك من خلال الروابط الآتية:

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال الضغط هنــــــا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنــــــــا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط هنــــا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس خلال الساعات القليلة المُقبلة، خصوصًا أنّه تم الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكتروني والأسئلة المقالية، فضلًا عن انتهاء أعمال الجمع والرصد والمراجعة، وإعلان المؤشرات الأولية لنسبة النجاح في كل مادة دراسية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يتم إبلاغ أوائل الثانوية العامة لشعبتي علمي وأدبي، هاتفيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لعقد مؤتمر صحفي وإعلان النتيجة رسميًا، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق.

المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023

وجاءت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 كالتالي:

- مؤشرات نتيجة مادة الجغرافيا بلغت 91.6%.

- مؤشرات نتيجة مادة الفيزياء بلغت 91%.

- مؤشرات نتيجة مادة اللغة العربية تجاوزت 90%.

- مؤشرات نتيجة مادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- مؤشرات نتيجة مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- مؤشرات نتيجة مادة اللغة الأجنبية الثانية بلغت 91%.

- مؤشرات نتيجة مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%.

- مؤشرات نتيجة مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- مؤشرات نتيجة مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%.

783 ألفًا و25 طالبًا أدوا الامتحانات

وكان قد أدى 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2023، بينهم 391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة في شعبة علمي علوم، و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة في شعبة علمي رياضيات، و176 ألفًا و211 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية.