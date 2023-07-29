رئيس «الأحرار الاشتراكيين» يروي ذكرياته مع الثانوية العامة: لا تُمحى من الذاكرة

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الثانوية العامة أولى خطوات الحياة وليست نهايتها كما يظن الكثير من أبنائنا الطلاب.

درويش: النجاح الأكبر هو التميز داخل المجال والنبوغ فيه بإفادة المجتمع

وأوضح درويش، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الثانوية العامة هي أولى مراحل الحياة التعليمية للإنسان، حيث يتحدد خلالها موقفه من تخصصات العمل الحياتي سواء كان في الطب أو الهندسة أو غيرها من العلوم ويبقى النجاح الأكبر هو التميز داخل المجال والنبوغ فيه بإفادة المجتمع.

رأيت فرحة كبيرة في عين والدي الفلاح الذي حُرِم من التعليم

وبسؤاله عن ذكرياته بالثانوية العامة قال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين «بكل تأكيد يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة يعد نقطة لا تمحى من الذاكرة فأتذكر في ذات اليوم أنني كنت في حالة اضطراب شديد فكان النجاح في الثانوية العامة حينها يعد معجزة، وبفضل الله جاءت النتيجة بنجاحي وتجاوزت المرحلة والتحقت بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وشهد المنزل أجواء سعيدة ورأيت فرحة كبيرة في عين والدي الفلاح الذي حُرم من التعليم بسبب أعمال الأرض معتبرا نجاحي هو نجاح له».

واختتم رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين حديثه، مؤكدا على ضرورة استخدام الانفتاح التكنولوجي في تطوير عملية التعليم لإزالة العقبات التي واجهت الأجيال السابقة من طريقة تلقين الدروس وطرق الشرح.