ما أبرز القضايا المنتظر مناقشتها في اجتماع الفصائل الفلسطينية غدا بالقاهرة؟

تستعد الفصائل الفلسطينية غدا الأحد، للاجتماع في القاهرة للعمل على حل أزمة الخلاف الفلسطيني الداخلي، وسيكون على رأس الحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وممثلين من الأجهزة الأمنية المختلفة التي تتولى ملف المصالحة الفلسطينية.

لقاء الأول منذ فترة

وخرج مسؤول فلسطيني رفض ذكر اسمه في تصريح له لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ليؤكد أن اللقاء هو الأول في العاصمة القاهرة بعد سنوات من الخلاف بين الفصائل الفلسطينية، وستشارك حماس بحسب بيان رسمي لها في الاجتماع المقرر غدا الأحد.

أبرز القضايا المنتظر مناقشتها

في الوقت نفسه أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، للصحفيين في مدينة رام الله، أن اللقاء المنتظر سيشهد مناقشة عدة قضايا أبرزها تشكيل وحدة وطنية، وكذلك العمل على تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات المستمرة التي تواجه القضية الفلسطينية عبر نبذ الخلافات الداخلية.

دعوة أبو مازن لاجتماع القاهرة

وجاءت دعوة الرئيس الفلسطيني أبو مازن لاجتماع القاهرة مطلع يوليو الجاري عقب اشتباكات دامية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية أدت لاستشهاد 12 فلسطينيا وسقوط عشرات الجرحى، وتستضيف مصر اجتماعات الفصائل الفلسطينية للعمل على إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني منذ عام 2007.