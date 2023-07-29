إصابة الإعلامي محمد سعدون الكواري في ختام منافسات البادل بمهرجان العلمين

أصيب الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري أثناء خوضه نهائيات بطولة البادل الدولية المقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين.

يُعد الكواري من أهم لاعبي العالم في ممارسة لعبة البادل، وقد شارك بعدد هائل من المسابقات الدولية على مستوى العالم.

ختام مهرجان العلمين

من المقرر أن تختتم اليوم فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين بإقامة المباريات النهائية لبطولة البادل، بالإضافة لحفل فرقة أيامنا الحلوة، كما أن هناك فقرة للساحر كريس أمام الجمهور المصري والعربي، بالإضافة لحفلات شعبية للفرق التراثية.

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدم خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.