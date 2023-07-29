«صباح الخير يا مصر» يستعرض فعاليات مهرجان العلمين: كل يوم أحلى من اللي قبله

استعرض مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من أمام أحد الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة، أبرز فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى والمستمرة حتى يوم 26 أغسطس المقبل.

وقال باسم أبوالعينين موفد «صباح الخير يا مصر» إلى مدينة العلمين: «كل يوم في مدينة العلمين أحلى من اللي قبله، وما زالت الفعاليات مستمرة برونقها وبريقها، وما زال إقبال وشغف الجمهور لحضور ومتابعة كل الفعاليات وكأننا في اليوم الأول، فالفعاليات تشهد نفس الزخم والإقبال والإمتاع بكل العروض سواء جوية أو بحرية أو فنية».

استمرار مسابقة البادل اليوم

واستعرض موفد التليفزيون المصري، أبرز ما شهدته مدينة العلمين مساء أمس: «استمرت عروض البادل في المسابقة التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي، وممتدة حتى اليوم، وبطولة البادل الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للبادل، وهي بطولة دولية، والنسخة الأولى منها يشارك بها نحو 100 لاعب دولي».

مسرح الشارع في مدينة العلمين

واستعرض أيضا فعالية «مسرح الشارع»، وقال إن الحفلات شهدت زخما كبيرا، وعن حفل راغب علامة ونانسي عجرم، قال إنه شهد حضورا كبيرا للغاية.

وعن برنامج اليوم، أكد وجود عروض لفرقة العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية وفرقة الحرية للفنون الشعبية وذلك على كورنيش العلمين.