أسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري ضمن مهرجان العلمين

يستعد الكينج محمد منير، والفنان حميد الشاعري، لإحياء حفلا غنائيا كبير، على هامش مهرجان العلمين الجديدة 2023، المقام خلال الأيام الحالية حتى نهاية شهر أغسطس.

أسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين

وأعلنت شركة «تذكرتي»، طرح تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين الجديدة 2023، وذلك عبر حسابهما الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق نشر بوستر الحفلة، معلقة: «الكينج وصل مع السوبر ستار حميد الشاعري يوم 4 أغسطس في العلمين أرينا استعدوا لليلة مش هتتنسي».

جاءت أسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري، على أكثر من فئة كالتالي:

- الصالات «10 أشخاص لكل صالة»: 65.000 جنيه مصري.

- طاولات عالية «4 أشخاص لكل طاولة»: 20.000 جنيه مصري.

- حفرة المروحة: 700 جنيه مصري.

- عادي: 400 جنيه مصري.

- تذكرة جماعية: 650 جنيهًا مصريًا.

- تذكرة جماعية: 350 جنيهًا مصريًا.

محمد منير يروج لحفلته بمهرجان العلمين

بينما حرص الكينج محمد منير، على الترويج لحفلته مع حميد الشاعري، بمهرجان العلمين، عن طريق نشره بوستر الحفلة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا:«العالم ملك أيدينا مستنيكم في مهرجان العلمين يوم 4/ 8/ 2023».