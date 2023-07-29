ناقد فني: الإقبال على مهرجان العلمين يتزايد كل يوم

تحدث الناقد الفني خالد محمود، عن الأنشطة الفنية والترفيهية في مهرجان العلمين، وكان آخرها حفل راغب علامة ونانسي عجرم، الذي أقيم مساء أمس، ضمن فعاليات المهرجان المقام حاليا وحتى نهاية أغسطس.

الإقبال على حضور مهرجان العلمين

وقال «محمود» عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «من الأشياء الجميلة أن الإقبال على مهرجان العلمين يزيد يوما بعد آخر، ومشاركة النجوم الكبار وتنوعهم يعطي للمهرجان حالة من الثراء، والجمهور يشعر بوجود مهرجان كبير يستقطب نجومهم المفضلين ويتواجدون بشكل مستمر».

ثقافات مختلفة في مهرجان العلمين

تحدث الناقد الفني أيضا عن حفل أحمد سعد، وقال إن الحضور كان ضخما للغاية، وأوضح أن المهرجان متنوع ويشمل عددا كبيرا من الثقافات، والمرحلة المقبلة سواء في هذه الدورة أو الدورات المقبلة سيكون هناك تواجد أكبر لنجوم الأغنية العربية.