إزالة 4 عقارات من 66 في ألماظة ضمن خطة تطوير المنطقة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال إزالة المرحلة الثانية، ضمن إعادة تخطيط منطقة ألماظة بمصر الجديدة وذلك بعد صرف التعويضات للاسر المستحقة.

وأشار نائب المحافظ الى أنه تم الإنتهاء من إزالة 4 عقارات من إجمالي 66 عقارا، مع وجود متابعة مستمرة من نائب المحافظ واللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، وذلك فى إطار إعادة تخطيط المنطقة ضمن توجهات الدولة وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

إعادة تخطيط بعض المناطق بما يتناسب مع حجم المشروعات

وأضاف نائب المحافظ لـ«الوطن» أن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وإعادة تخطيط بعض المناطق بما يتناسب مع حجم المشروعات والاعمال التي تتم حاليا على أرض الواقع بالقاهرة وتغيير حياة المواطنين للأفضل.

مراعاة البعد الاجتماعي وحاجة الأسر

وأشار إلى أنه قبل الإخلاء والإزالة تم صرف التعويضات قبلها بوقت كافٍ حتى تتمكن الأسر من إيجاد بديل وتوفير متطلباتها، كما تم مراعاة البعد الاجتماعي وحاجة الأسر فيما يتعلق بنقل ابناءهم إلى المدارس وغيرها من المتطلبات.

وأوضح أنه لم يضار مواطن من جراء أعمال الإخلاء والإزالة، حيث تم تعويض الأسر وفق تقديرات حددها مقيم عقاري بعيدا عن المحافظة وتم تقدير المباني سواء سكني أو تجاري.