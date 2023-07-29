«حياة كريمة» تعلن تنظيم ملتقى توظيفي في قنا والشرقية أول أغسطس

أعلنت المبادرة الرئاسية لتطوير ودعم الريف المصري «حياة كريمة»، عن إطلاق ملتقى توظيفي في محافظتي قنا والشرقية، مع بداية شهر أغسطس المقبل، من أجل تأهيل الأهالي في المحافظتين لمتطلبات سوق العمل، ومساعدتهم على الالتحاق بوظيفة مناسبة، فضلا عن توفير دورات تدريبية للأهالي بأهم المهارات لمواكبة سوق العمل.

ملتقى توظيفي في الشرقية وقنا

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الملتقى سيتم عقده على مدار 3 أيام، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 3 من الشهر ذاته، وسوف يكون هناك مواعيد صباحية ومواعيد مسائية للتدريبات وغيره، حتى تلائم كل الأهالي في المحافظتين، وتبدأ المواعيد الصباحية في تمام العاشرة، وحتى الساعة الثانية ظهرا، أما المواعيد المسائية فتبدأ في تمام الرابعة مساءً وحتى الثامنة.

جدول الملتقى وأماكن تواجده

كما حددت «حياة كريمة» جدول أعمال الملتقى، ففي اليوم الأول يستم عقد تدريب على مهارات برنامج الـPowerPoint وبرنامج الـWord، وفي اليوم الثاني يتم تدريب الأهالي على كيفية كتابة السيرة الذاتية، والمهارات المطلوبة لإجراء المقابلات الشخصية، واليوم الثالث من تدريبات الملتقى يكون عن الثقة بالنفس وإدارة الوقت.

ومن المقرر أن يتواجد الملتقى التوظيفي لمبادرة حياة كريمة في محافظة الشرقية بنادي الشرقية الرياضي، أما في محافظة قنا، فيتم عقد الملتقى في قاعة نزل الشباب الموجودة أمام مستشفى الهلال الأحمر.