اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علمي أدبي.. الموعد والرابط ونسبة النجاح

نتيجة الثانوية العامة 2023 نستعرضها معكم عبر «الوطن»، فبعد ساعات قليلة يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، الأمر الذي يشغل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في هذه الفترة، فضلاً عن الزخم والاهتمام العام بنتيجة الثانوية العامة والتي على أساسها يتحدد مستقبل الطلاب، ويمكن الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن

ويهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة نتيجتهم فور ظهورها، ويمكن الحصول عليها من رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن، باتباع الخطوات التالية:

- تصفح بوابة الوطن

- اضغط على أيقونة (سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها رسميًا عبر بوابة «الوطن»)

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف.

- انقر على ايقونة «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة فور إعلانها من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة «بوابة مركز المعلومات»، واتباع الخطوات التالية:

- تصفح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اضغط على مركز المعلومات.

- اضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط على حفظ.

معدلات نجاح الثانوية العامة 2023

وفي ظل اهتمام الطلاب بمعرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، زفّت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة حيث أعلنت نسب النجاح في جميع المواد موضحة أنها زادت بمقدار 3% عن العام الماضي، وهي على النحو التالي:

- الكيمياء 88.9%.

- علم النفس والاجتماع 93.9 %.

- الجغرافيا 91.6 %.

- الرياضيات البحتة 89.7 %.

- الرياضيات التطبيقية 88.5 %.

- الأحياء 90.6 %.

- الجيوليوجيا 91.1 %.

- التاريخ 90.2 %.

- الفيزياء 91%.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة ومراجعتها على أن يتم بعدها بدء تجميعها واعتمادها رسميًا وإعلانها في مؤتمر صحفي.