5 أجهزة «لاب توب» تصلح هدايا للناجحين في الثانوية العامة.. مناسبة للجامعة

النجاح بتفوق في الثانوية العامة، هو إنجاز كبير في حياة الطلاب في مصر، ويعد بمثابة نقطة تحول هامة تمهد الطريق لمستقبلهم الأكاديمي والمهني، لذلك فإن اختيار هدية مميزة للناجحين في الثانوية العامة، يعكس التقدير والفخر بإنجازهم ويشجعهم على مواصلة النجاح في المستقبل.

ولعل أحد الهدايا التي يمكن أن تكون ملائمة للناجحين في الثانوية العامة هي أجهزة اللاب توب، إذ تعد أداة أساسية للتعلم والبحث والتواصل في العصر الحديث، ويمكن أن جهاز «اللاب توب» هدية قيمة وعملية للطلاب الذين يستعدون للدخول إلى الجامعة، إذ توفر هذه الأجهزة لهم سرعة الوصول إلى المعلومات والمصادر التعليمية، عبر الإنترنت، وتسهل من إنجازهم المهام الأكاديمية، مثل كتابة الأبحاث وإعداد العروض التقديمية، كما يمكن استخدامها لتطوير مهارات البرمجة والتصميم والمونتاج وغيرها من المجالات التقنية.

أسعار أفضل أجهزة اللاب توب

وترصد «الوطن»، من خلال هذا التقرير متوسط أسعار أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمول أو اللاب توب والماركات التي يمكن الحصول عليها من خلال المواقع المتخصصة في البيع بالتجزئة وجاءت الأسعار والأنواع كالآتي:

لاب توب لينوفو V14 82C6006GED

لاب توب لينوفو V14 82C6006GED AMD 3020E، يأتي بذاكرة 4 رام جيجابايت، وهارد 1 تيرابايت إتش دي دي، كما يأتي بكارت شاشة إيه إم دي راديون، وشاشة 14 بوصة HD عالية الدقة 220 مضادة للتوهج دي أوه إس، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 7650 جنيها.

لاب توب أسوس 15 X515FA-BQ8G3W

لاب توب أسوس 15 X515FA-BQ8G3W، أنتل كور i3-10110U مع رام 8 جيجابايت وهارد HDD 1 تيرابايت، ويأتي بكارت شاشة في جي إيه أنتل UHD وشاشة 15.6 FHD ونظام تشغيل ويندوز 11، لون رمادي، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 11600 جنيه.

لاب توب hp إيليت بوك 840

لاب توب hp إيليت بوك 840 جي 3، بشاشة FHD مقاس 14 بوصة، ومعالج أنتل كور i5-6300U 2.4 جيجا هرتز وDDR4، بسعة رام 8 جيجابايت، وهارد SSD سعة 256 جيجابايت، وبلوتوث 4.2 وويندوز 10 نسخة 64 بت، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 9700 جنيه.

لاب توب اسوس X415EA-EB003W

لاب توب اسوس موديل X415EA-EB003W، يأتي بمعالج i3-1115G7، ورامات 4 جيجابايت، كما يأتي بهارد SSD 256 جيجابايت، و شاشة 14 بوصة عالية الدقة FHD، وكارت شاشة انتل UHD، وويندوز 11، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 11100 جنيه.

لاب توب ديل فوسترو 3510

لاب توب ديل فوسترو 3510، معالج أنتل كورi5-1035G1، ورامات 12 جيجابايت، وهارد SSD 256 جيجابايت، أنتل منفذ الملحقات الإضافية السريع NV ME، كارت شاشة انتل UHD، شاشة 15.6 بوصة HD تي إن 220 نيت مضادة للتوهج، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 16760 جنيها.