4 أجهزة «لاب توب» تجمع بين مواصفات جيدة وسعر مناسب.. تبدأ من 5500 جنيه

يبحث كثير من المواطنين عن أفضل أنواع أجهزة «لاب توب» التي تجمع بين مواصفات عملية جيدة وسعر اقتصادي يناسب ميزانيتهم، ما يمكنهم من الدراسة والبحث والعمل بشكل أكثر اتقاناً، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية على مستوى العالم.

سوق الكمبيوتر

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، وعبر المقارنة في الأسعار والمواصفات من أحد أشهر منصات البيع عبر الإنترنت، أرخص أنواع أجهزة الكمبيوتر المحمول والماركات التي يمكن الحصول عليها، من خلال المواقع المتخصصة في البيع بالتجزئة، وجاءت الأنواع كالتالي:

1ـ لاب توب لينوفو V14 82C6006GED

لاب توب لينوفو V14 82C6006GED بهارد 1 تيرابايت اتش دي دي، إضافة إلى رامات 4 جيجا، وكارت شاشة من نوع «إيه إم دي» راديون، ويتميز بشاشة 14 بوصة عالية الدقة 220 مضادة للتوهج، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 5650 جنيها.

2ـ لاب توب لينوفو V1582C7007YED

لاب توب لينوفو V1582C7007YED يحوي شاشة 15.6 بوصة اتش دي، وهارد 1 تيرابايت اتش دي دي، إضافة إلى رامات 4 جيجا بات، ولاب توب براديون جرافيكس مدمج «E3020»، وبمعالج من نوع اي ام دي اثلون، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 5500 جنيه.

3ـ لاب توب ديل Latitude E5450

لاب توب ديل Latitude E5450، بشاشة 14 بوصة اتش دي، إضافة إلى معالج «كور اي 5».

كما يحتوي اللاب توب على هارد 500 جيجا بايت، ورامات 4 جيجا بايت، إضافة إلى كارت شاشة من فئة انتل 5500، وأيضا بنظام تشغيل ويندوز 10 برو، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 6000 جنيه.

4 ـ لابتوب لينوفو V15‏ 82C7007YED

يحتوي لابتوب لينوفو V15‏ 82C7007YED علي معالج إيه إم دي 3020، وذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وهارد سعة 1 تيرابايت، وأيضا TN، وشاشة مقاس 15.6 بوصة بدقة عالية، وسعر اللابتوب حسب مواقع البيع بالتجزئة 6900 جنيه.