خبير طاقة: الطاقة الشمسية متوفرة بمصر طوال العام ويجب دعم تشغليها بالمنازل

أكد الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، أن الطاقة الشمسية مناسبة داخل مصر طوال العام، ويجب على البنوك إطلاق مبادرات لإعطاء قروض للمواطنين لإنشاء محطات فوق منازلهم.

بدائل لتخفيف الأحمال عن التيار الكهربائي

وقال سامح نعمان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الطاقة الشمسية المتجددة تساعد على حل العديد من الأزمات، وتوفر الوقود المستخدم في عملية توليد الكهرباء.

وتابع: يجب تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وهذا يوفر نحو 60% على المواطن والدولة، موضحًا أن هناك 400 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر حاليا.

وأوضح نعمان، أن مصر بها 5 ملايين توك توك، وتستهلك 35 مليون لتر بنزين يوميا، ويمكن تحويل «التوك توك» للعمل بالكهرباء بدلا من البنزين.

ترشيد الاستهلاك

وأشار نعمان، إلى أهم الطرق لتخفيف الأحمال عن التيار الكهربائي، وتتمثل في غلق المحال التجارية عند الساعة الـ10 مساء، وتشغيل المكيف على معدل 25 درجة، والاتجاه إلى استخدام الطاقة المتجددة في كافة المجالات، واستخدام الطاقة الشمسية بدلا من المبيدات الحشرية في الزراعة، وعمل مزارع سمكية في المناطق الصحراوية الجبلية.