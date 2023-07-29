حريق هائل يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة بالعراق

دخلت الدولة العراقية على خط الدول التي تعاني من انقطاع الكهرباء هذا الصيف الأسخن، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة، مما دفع الأمم المتحدة إلى اعتبار شهر يوليو الجاري أحد أكثر الشهور سخونة في تاريخ البشر.

سبب انقطاع الكهرباء

وكشفت وزارة الكهرباء في العراق عن انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من البلاد، عقب حريق اندلع في محطة الكهرباء الرئيسية بمحافظة البصرة، جنوب العراق، نتيجة عمل تخريبي حدث في محافظة صلاح الدين، في الشمال، ونتج عن ذلك قطع ارتباط خطوط التيار الكهربائي بين خطوط المنطقة الجنوبية، وأوضحت الوزارة أنها تعمل على حل المشكلة وعودة التيار الكهربائي في البلاد خلال الساعات المقبلة.

وقت عصيب تمر به البلاد

وتابعت الوزارة في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «العراق يمر بأوقات عصيبة في ظل شح الوقود، وزيادة الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مع العمل على مواكبة كل الأزمات لتقديم أفضل خدمة للمواطن العراقي في مختلف الأوقات، خاصةً الأوقات التي تشمل المناسبات الدينية والوطنية».

أزمة في البنية التحتية في البلاد

وتعاني البنية التحتية في البلاد من التهالك في ظل النزاعات وسوء الإدارة والفساد وتأثيرات الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003 على الرغم من أن العراق أحد أكبر مصدر للبترول في العالم، ويلجأ الأفراد في البلاد للمحولات الخاصة لتفادي حالات قطع الكهرباء المستمر.

ساعات طويلة من قطع الكهرباء

وتصل ساعات قطع التيار الكهربائي في البلاد إلى 10 ساعات متصلة في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة، في البلد الذي يعيش فيه 43 مليون نسمة، ولعلاج أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد، فإنه يجب على المحطات العراقية إنتاج 32 ألف ميجا واط يوميا في الوقت الذي يصل الإنتاج حاليا إلى 26 ألف ميجا واط فقط.