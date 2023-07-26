رئيس جامعة المنوفية يستقبل طلاب الجامعات العربية الوافدين من العراق

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الطلاب الوافدين من جامعة وارث الأنبياء العراقية، ضمن فعاليات الملتقى العربي 28 وذلك لتبادل تدريب طلاب الجامعات صيف 2023 والمنعقد في المملكة العربية المغربية، إذ استقبلت الجامعة هذا العام مايقرب من 19 طالبا وطالبة من دول العراق والأردن واليمن وفلسطين.

رئيس جامعة المنوفية يرحب بالطلاب الوافدين

رحب «القاصد»، بالطلاب الوافدين، مؤكداً أن جامعة المنوفية تسعد دائماً بأبنائها من الجامعات العربية وتفتح أبوابها لتبادل المعرفة والخبرات العملية والعلمية والثقافات بين شعوب الوطن العربي، مشيراً إلى أن تبادل طلاب الجامعات العربية يتيح الفرصة للتدريب في جميع التخصصات سواء الهندسة، الصيدلة، التمريض، التجارة، الاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وغيرها من من البرامج المتاحة في مختلف كليات الجامعة.

الملتقى العربي الثامن والعشرين

يذكر أن عدد الجامعات المشاركة في الملتقى العربي الثامن والعشرين بلغ 60 جامعة من 10 دول عربية هي «مصر، الأردن، فلسطين، العراق، اليمن، السودان، المغرب، سوريا، الإمارات، عمان»، حضر منها فعليا 27 جامعة وجها لوجه، و33 جامعة عن طريق الاتصال المرئي.

يأتي هذا الملتقى بهدف تبادل فرص التدريب لجميع التخصصات بين الجامعات العربية، وحضر الاستقبال منا هاشم مدير عام شئون التعليم والطلاب جامعة المنوفية.