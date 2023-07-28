هل انتهى الإرهاب في العراق؟.. ممثل «تيار الحكمة» في مصر يوضح

قال محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، إن العراق قطع شوطًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب، «أستطيع أن أقول أن القوات المسلحة العراقية اليوم تتمتع بكفاءة كبيرة جدًا وعالية، لا أكون مبالغا عندما أقول أنها الأعلى أو صاحبة ترتيبات متقدمة جدا على مستوى العالم، لأن واقع الإرهاب اللي وجهناه في العراق لم يحدث في أي دولة، حرب شوارع، وقتال من بيت لبيت، خصوصا في المراحل النهائية لتطهير البلاد من تنظيم داعش في الموصل».

أبو كلل: العراق شهد عمليات إرهابية يومية منذ 2003 وحتى 2010

وأضاف «أبو كلل»، خلال حواره في برنامج « ثم ماذا حدث»، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في بدايات 2003 وحتى 2010 كان العراق يشهد عمليات إرهابية يوميا، بل وصل الأمر إلى أن العراق شهد 77 تفجيرا خلال يوم واحد، ما بين حزام ناسف وعبوة ناسفة، وسيارة مفخخة، وهجوم مسلح، وأصبح الآن لدى القوات الأمنية العراقية قدرة كبيرة على إجراء عمليات استباقية وهذا هو المهم.

هل انتهى الإرهاب في العراق

وعن سؤال «هل انتهى الإرهاب في العراق»، رد ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، بأن الإرهاب فكر ولا يتمثل فقط في داعش أو القاعدة أو غيرها من التنظيمات، بل هو فكر، متسائلا: «هل كافحنا الفكر الإرهابي، هل استطعنا الوصول إلى إنهاء الفكر الإرهابي، مش بس في العراق؟ بل في دول العالم أجمع؟.. لا، الفكر لا يجابه إلا بالفكر، إحنا كل يوم بنسمع عن قائد تنظيم لداعش يتم قتله، وبعد شهرين أو 3 يعينوا شخص آخر لا نعرف صورته أو جنسيته أو اسمه الحقيقي».

وأوضح محمد أبو كلل، أن تنظيم داعش الإرهابي كتنظيم انهار وانتهى، «لكن كفكر الفكر موجود، أنا أخشى ما أخشاه من بعض البؤر الإرهابية وأخص بالذكر معسكر الهول، هذه القضية لابد أن يتم تدارسها، وتدراكها جيدا، والانتباه لها، هذا مجتمع إرهابي، إن لم يتم إيجاد صيغة واضحة وحقيقية وقطعية لإنهاء هذه الحالة، أخشى ما أخشاه أن احنا أمام جيل أسوء وأكثر تطرف وعنف مما شهدناه على يد تنظيم داعش».