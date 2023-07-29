الظلام يضرب الجزر السياحية في إيطاليا.. كيف أضرت أزمة الكهرباء قطاع السياحة؟

تتعرض الجزر السياحية إلى انقطاع في التيار الكهرباء بسبب موجات الحر الشديدة وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في حدوث حرائق الغابات الخطرة، مما تؤثر علي قطاع السياحة، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تحذير السياح البريطانيين من زيارة جزر إيطاليا

وتم تحذير السياح البريطانيين من قبل مخاطر «الحياة المهددة» للحرارة التي لا ترحم أوروبا وخاصة جزر إيطاليا، كما هناك حرائق الغابات الخطرة عبر المناطق الجنوبية من بوليا وكالابريا وصقلية والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء، بما في ذلك حريق غابات بدرجة 47.6C بالقرب من مطار باليرمو، حثت وزارة الخارجية المسافرين على أن يكونوا على دراية بدرجات الحرارة القصوى التي تؤثر على البلاد.

قطاع السياحة قد يتعرض إلى خسائر بسبب انقطاع الكهرباء وموجة الحر

ويتسبب الظلام وموجات الحر علي المسافرون الصغار والكبار، والذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا ( خاصة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي ) معرضون بشكل خاص للحرارة الزائدة.

ويستطيع السائحون الذين حجزوا تذاكر الطيران أن يستردوا أموالهم في حالة إذا كان لديخ بوليصة تأمين سفر أعلنت فيها حالة طبية موجودة مسبقًا، فقد يكون لديك أسباب للمطالبة - إذا نصحك الطبيب بعدم السفر.

إسبانيا تحذر من السفر إلى إيطاليا

وعلى غرار إسبانيا، حذرت الوزارة أيضًا من حرائق الغابات «شديدة الخطورة والتي لا يمكن التنبؤ بها» عند زيارة إيطاليا.

وإذا حدث حريق في الغابة أثناء وجودك في إيطاليا، يمكنك زيارة موقع إدارة الحماية المدنية على الويب لإعطائك إرشادات.

وبغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه هذا الصيف، يجدر قراءة إرشادات «NHS» حول كيفية التعامل مع الطقس الحار، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت موجة الحر قد ضربت أثناء وجودك في الخارج.

يمكنك أيضًا التحقق من تحذيرات الطقس القاسي عبر موقع خدمات الأرصاد الجوية الأوروبية.

والسفر الآمن ليس ضمانًا بنسبة 100% أبدًا، لذا تأكد من استشارة نصيحة الحكومة بشأن الدعم الذي يمكن أن يتلقاه المواطنون البريطانيون في الخارج قبل السفر.