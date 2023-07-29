3 طرق للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. منها بوابة الوطن

لا شيء يشغل بال طللاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال هذه الساعات القليلة سوى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ويهتم الطلاب بمعرفة أسرع وسيلة للحصول على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وتوجد 3 طرق للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

3 طرق للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وخاصة طلاب الثانوية العامة تستعرض «الوطن» 3 طرق للحصول نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، على النحو التالي:

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع الوطن

ويمكن الحصول عليها عبر موقع الوطن، باتباع الخطوات التالية:

- تصفح بوابة الوطن

- اضغط على «سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها رسميًا عبر بوابة الوطن».

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف.

- انقر على ايققونة «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة فور إعلانها من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع التعليم

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال «بوابة مركز المعلومات»، واتباع الخطوات التالية:

- تصفح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اضغط على مركز المعلومات.

- اضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط على حفظ.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من المدرسة

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من المدرسة التابع لها الطالب، ويكون ذلك عقب إعلانها بيوم بالمدارس بجميع مديريات التعليم على مستوى الجمهورية.

موعد إعلان النتيجة

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة ومراجعتها على أن يتم بعدها بدء تجميعها واعتمادها رسميًا وإعلانها في مؤتمر صحفي.

وسيعلن رسميا موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها، وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت للطلاب وأولياء الأمور.