الإعلامي سعدون الكواري يحصد المركز الثاني ببطولة البادل بمهرجان العلمين

حصد الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري المركز الثاني في بطولة البادل الدولية المقامة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وكانت تسببت إصابة الكواري في اقتنائه المركز الثاني مع زميله الأسباني خوان في حين فاز بالمركز الأول ثنائي من أسبانيا.

الأسبوع الثاني لمهرجان العلمين

تضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عددا كبيرا من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية من بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم بالإضافة لمسابقات لفرق العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدمه خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.