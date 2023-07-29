معلومات عن محطة حاويات هاتشيسون بميناء السخنة.. وخبير: نقلة نوعية

أعلنت وزارة النقل، في تقرير صادر عنها، تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة «محطة حاويات هاتشيسون» لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية «COSCO و«CMA» لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بمصر اليوم.

علق الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل البحري، على المشروع، قائلاً: «تطوير الموانئ المصرية أم في غاية الأهمية خاصة وأن الدولة تعمل على زيادة حصتها من تجارة الترانزيت لما لها من أهمية كبيرى للاقتصاد المصري»، مؤكداً لـ«الوطن»، أن تسليم المحطة لمشغل عالمي يدل على الثقة في مصر وقدرتها على التطوير، وستحقق نقلة نوعية في ملف النقل البحري.

تفاصيل محطة حاويات هاتشيسون بميناء السخنة

وكشفت في تقريرها تفاصيل المحطة وهي كالآتي:

- يبلغ طول محطة حاويات هاتشيسون بميناء السخنة 2600 متر.

- تبلغ مساحة المحطة الإجمالية 1.6 مليون م2.

- تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات هاتشيسون بميناء السخنة 3.5 مليون حاوية مكافئة / سنويا.

- ستسمح محطة حاويات هاتشيسون بميناء السخنة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي المتكامل

- عملية استقبال السفن تتم وفق عقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.