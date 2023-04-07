كيف يحقق ميناء السخنة زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت؟

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تقدم معدلات تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، حيث بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 86%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60% والأرصفة 76% وحواجز أمواج الميناء 88% والطرق الداخلية 49%، والتي تتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً.

تفاصيل أعمال تطوير ميناء السخنة

تشمل أعمال تطوير ميناء السخنة، إنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 6.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مرسى مطروح»، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر.

كما تشتمل أعمال التطوير على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول 5260 متر وساحات تداول 3.274.524 متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول 6877 متر وساحات تداول بمساحة 3.264.055 متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول 1285 متر وساحات تداول بمساحة 477.091 متر مربع.

أطوال أرصفة الميناء

أيضاً يشتمل الميناء على رصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول 1400 متر وساحات تداول بمساحة 632.183 متر مربع، ورصيف الفحم بطول 730 متر وساحات تداول بمساحة 458.010 متر مربع، ورصيف صب سائل بطول 1180 متر وساحات تداول بمساحة 430.398 متر مربع، ورصيف متعدد الاستخدامات بطول 684 متر وساحات تداول بمساحة 85.500 متر مربع، فضلاً عن تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لما هو معمول به بالمعايير العالمية.

أعمال تطوير الميناء تتم وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، خاصة مع أهميته والذي تم وضع المخطط العام له، ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

تسهم أعمال تطوير ميناء السخنة، في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.